«Антикризисный» товар: аналитик предупредил о подорожании майонеза к Новому году

Рост цен на любимый соус россиян может составить 10%.

В декабре россияне могут столкнуться с подорожанием одного из своих любимых продуктов и незаменимого товара для праздничного стола — майонеза. Эксперты отмечают, что соус очень востребован для новогодних праздников, поэтому магазины увеличат на него цену.

Аналитик Иван Федяков считает, что в среднем цены на майонез в декабре могут вырасти в пределах 10%. Традиционно этот соус выполняет роль «антикризисного» товара — если россияне планируют сэкономить на праздновании Нового года, то они обычно берут больше майонеза для приготовления домашних блюд.

«Мы это видели в пандемийные 2020-2021 годы. Думаю, что и в этом декабре следует ожидать роста спроса на майонез, а значит, и роста цен. Недавно был дан прогноз, что стоимость некоторых продуктов питания может вырасти на 20%, но я думаю, что такая судьба не постигнет майонез. Он может подорожать максимум на 10%», — рассказал Федяков радио Sputnik.

Эксперт дал совет, как можно сэкономить на покупке всеми любимого майонеза. Для этого надо дождаться «последней распродажи», когда магазины начнут избавляться от излишка товара.

«Тем, кто не успел купить соус до декабрьского подорожания, стоит подождать до последней распродажи года. Она происходит на последней неделе перед Новым годом, когда магазины избавляются от продуктов, чтобы не рисковать со сроками годности», — пояснил аналитик.

Кроме майонеза к Новому году подорожают фрукты и овощи. По словам Федякова, в среднем рост продуктов к Новому году составит все те же 10%. В январе цены немного снизятся, но уже не вернутся к уровню декабря 2022 года.

В этом году россиянам советуют заранее закупиться продуктами на праздничный стол, потому что к Новому году многие товары подорожают. В первую очередь цены в магазинах вырастут на импортный алкоголь и деликатесы. Эксперт прогнозируют, что подорожание затронет мясную и молочную продукцию, а также крупы и хлебобулочные изделия.

Аналитики также предупреждают, что в 2023 году мобильная связь в России подорожает на 10–15%. Всё из-за санкций, которые осложняют покупку телекоммуникационного оборудования.