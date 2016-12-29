style=»width: 100%;»> АПК края подвел итоги года

На Кубани подвели итоги аграрной отрасли региона в 2016 году. По мнению исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Сергея Орленко, край показал достойные результаты. За год АПК пополнил бюджет региона на 18,4 миллиарда рублей. То есть рост составил шесть процентов.

Производство овощных культур выросло до 874 тысяч тонн, урожай плодов составил 450 тысяч тонн. Сады были заложены на площади более 1,6 тысяч гектаров.

Животноводство также показало хорошие результаты. Так, за 11 месяцев валовый надой молока во всех хозяйствах края превысил 1,2 тысяч тонн. Производство мяса скота и птицы составило 435,8 тысяч тонн.

Главная задача на новый год — не только сохранить набранные темпы, но и обеспечить рост и развитие по отраслям. Кроме того, в регионе особое внимание будут уделять овощеводству, садоводству, животноводству, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также развитию сельскохозяйственной кооперации.

На совещании Сергей Орленко также сообщил, что с 2017 года субсидии в АПК переориентируют от компенсационных к стимулирующим. А направят их на поддержку тех, кто в первую очередь увеличивает качественные показатели производства продукции, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

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