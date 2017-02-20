АПК в 2016 году перечислил в бюджет Кубани 20,5 млрд рублей налогов

В 2016 году Краснодарский край заработал 230 млрд рублей собственных доходов, что на 10 млрд больше, чем было запланировано.

Об этом 20 февраля сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании о проведении весенне-полевых работ в этом году. Рабочий день главы региона проходит в Тихорецком районе.

«В этой прибавке существенный вклад АПК, отрасль перечислила в бюджет 20,5 млрд рублей налогов. Рынок сегодня открыт для нашего сельхозпроизводителя. И я хочу сказать всем вам спасибо за плодотворную работу!» — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев сообщил, что озимых в Краснодарском крае посеяно 1,6 млн га, из них 1,4 млн — это озимая пшеница. На яровые в крае отведено 1,85 млн га.

«Перед нами стоит задача: собрать не меньше, чем в прошлом году — 14,7 млн т зерна. Важно, что в этом году более 80% высеянных озимых — это сорта с повышенной морозостойкостью. Здесь аграрии вместе с кубанскими учеными сработали на опережение. Наши ученые обеспечивают такую урожайность своим трудом», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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