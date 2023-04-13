Apple отказалась от российского вольфрама, тантала и золота

<p "Apple Корпорация официально отказалась от использования российского вольфрама, тантала и золота под давлением правительства США», — пишет «Коммерсантъ». При этом, хотя Samsung не поставляет продукцию в Россию, она продолжает закупать российские металлы. Хотя прямые поставки приостановлены, весь экспорт осуществляется через Казахстан, Индию и Китай.

По мнению экспертов, есть сомнения, что ведущие мировые производители электроники, объявившие о разрыве торговых отношений с Россией, также откажутся от редких и драгоценных металлов. Потому что на рынке до сих пор нет ценовых альтернатив.