Апшеронский район занял первое место в группе «А» турнира «Легенды Кубани»

За лидерство в групповом этапе также боролись футболисты из Белореченского и Отрадненского районов.

Первыми на поле лабинского стадиона «Труд» вышли команды Белореченска и станицы Отрадной. Сначала юношеский задор и желание отличиться были у обоих соперников. Однако в игре присутствовали и те, в чьи обязанности входило сохранить свои ворота в неприкосновенности. В итоге именно вратари и защитники сыграли важную роль в стартовом матче. Поэтому забитых голов в игре не было. Боевая ничья — 0:0 — и каждая из команд заработала по одному очку.

«Играли, боролись, это честная ничья. Очень хотелось забить, но не получалось — моментов не было. У другой команды их было больше. Мы будем стараться, играть и побеждать, чтобы попасть в финал», — сказал игрок команды Отрадненского района Александр Рублев.

«Для нас это довольно плохой результат. Больше хотелось выиграть, потому что настроены на первое место. Мы играли довольно неплохо, было много моментов, но защита соперника сыграла очень хорошо, стеной, всей командой. Они хорошо оборонялись, и нам оставалось только бить издалека. Удары у нас не шли, обыгрывать было очень сложно», — отметил игрок команды Белореченского района Ярослав Селиванов.

Свой первый гол на турнире белореченцы планировали перенести на следующую игру. Однако на деле все получилось иначе — апшеронские футболисты оказались крепким орешком. Команде Белореченска с трудом давались подходы к чужим воротам и, не использовав один голевой момент, игроки тут же поплатились — апшеронец Захар Ципаренко открыл счет. На этом высокорослый нападающий не успокоился и спустя минуту увеличил преимущество своей команды до двух мячей.

Во втором тайме белореченский коллектив заиграл с удвоенной энергией, но футболисты сильно увлекались индивидуальной игрой, и до ударов дело не доходило. Затем все же один мяч они забили — со штрафного. Престиж поддержали, но Апшеронск все же минимально победил — 2:1.

«Проиграли, потому что плохо играли в обороне, недорабатывали и в нападении очень плохо разыгрывали мяч. Ну ничего страшного, в следующей игре победим», — считает игрок команды Белореченского района Владислав Цепковский.

«Гол был забит очень красиво, и мы немного испугались, что сейчас они нас догонят. Но нет — мы отстояли оборону», — отметил игрок команды Апшеронского района Владимир Мальшаков.

На этом апшеронцы не остановились, в заключительной игре своей группы одолели соперников из Отрадненского района — 2:0 — и заняли первое место в группе «А». Белореченск стал вторым, отрадненцы на третьей строчке.

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