Арабские шейхи начали инвестировать в Россию

Политолог Сергей Станкевич – о невозможности изолировать нашу страну

Надежды Запада на создание экономической блокады России, похоже, тают буквально на глазах. Судя по всему, расчеты на то, что основные геополитические и экономические игроки отвернутся от Москвы, оказались ошибочными. Российская экономика по-прежнему остается привлекательной, и в первую очередь – для арабских государств. О случившемся развороте – в колонке политолога Сергея Станкевича.

Крупный саудовский частный инвестиционный фонд Kingdom Holding раскрыл данные о своих недавних крупных вложениях. Есть любопытные подробности. Около $500 млн Фонд вложил в санкционную Россию: $364 млн в «Газпром» в феврале, а остальное в «Роснефть» и «Лукойл» в том же феврале и в марте. Подчеркнем, что это личные и семейные средства принцев и шейхов.

Контрольный пакет акций Kingdom Holding принадлежит принцу Альвалиду бен Талалу. Дед принца в свое время основал государство Саудовскую Аравию. А дальше – ещё интереснее.

Государственный инвестиционный фонд, подчиненный уже правительству КСА, в свою очередь, приобрел 16,8% акций фонда Kingdom Holding в мае, через несколько месяцев после сделанных Фондом инвестиций. Всё это выглядит как согласованная финансовая операция.

Политолог Сергей Станкевич

Почти наверняка Kingdom Holding заводил свои крупные деньги в Россию с прямого благословения правительства, учитывая риски, связанные с давлением Запада на Москву. Разгар военного конфликта в Украине и санкционного конфликта между Западом и Россией, похоже, совсем не смутил Эр-Рияд.

Отношения Саудовской Аравия с Россией всё более напоминают партнерство, чем былое соперничество двух нефтяных гигантов.

Между странами давненько практически нет разногласий в ОПЕК+ по поводу регулирования мирового рынка нефти. А вот отношения Рияда с Вашингтоном, напротив, остаются весьма напряжёнными со времени прихода к власти президента Джо Байдена.

Можно заключить, что шейхи не будут участвовать ни в какой ценовой войне, направленной на то, чтобы обвалить нефтяные котировки и в целом рынок углеводородов. Это противоречит их кровным интересам.

Ранее «Блокнот» рассказывал о том, что нефтяное эмбарго в отношении России фактически провалилось. Так, государства Южной Европы и Средиземноморья активно проводят скрытые закупки российской нефти. Таким образом они укрепляют спрос на углеводороды из России при одновременном падении закупок в государствах Северной Европы. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров.

По информации агентства, за неделю объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях в порты Италии достиг максимального уровня за семь недель.

Сообщалось также, что Испания впервые с апреля закупила партию нефти марки Urals, хотя, по сведениям издания, поставка была произведена из Казахстана. Кроме того, российский сорт нефти впервые с февраля закупила Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из РФ до 255 тысяч баррелей в сутки.

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