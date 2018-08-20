Сергей Лапочкин​ прокомментировал итоги матча, в котором «Краснодар» проиграл «красно-белым» со счетом 0:1.

«Считаю, наша судейская бригада не достойна той критики, которой мы подвергаемся за этот матч. Почему все это происходит? Может быть, между клубами сложились не самые хорошие взаимоотношения, какие-то глубинные причины. Не знаю. Мне сложно судить. Но почему-то судьи в этой ситуации оказались крайними», — заявил арбитр.

Лапочкин сказал, что не считает нападающего «Краснодара» Ари проблемным футболистом и отметил, что тот до удаления вел себя на поле адекватно.

«Тот, кто глубоко разбирается в теме видеоповторов, скажет вам, что в этой игре не было моментов, в которые VAR должен был вмешиваться. По всем рекомендациям, которые существуют, к видеоповторам никто обращаться бы не стал. VAR вмешивается только в те ситуации, когда была допущена очевидная ошибка. В данной игре таких ситуаций не было», — цитирует арбитра «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 августа ФК «Краснодар» в первом домашнем матче уступил «Спартаку». Форвард «быков» Ари на 90-й минуте получил красную карточку и был удален с поля — после падения в штрафной соперника он ударил головой в лицо защитника «красно-белых» Самуэля Жиго. Болельщики «Краснодара» закидали ворота противника пластиковыми бутылками.

Позднее Ари назвал судейство этой встречи «позором для российского футбола». Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что рассмотрит вопрос обращения в комитет по этике РФС с целью рассмотреть высказывания Ари.

ФК «Краснодар» опубликовал видеоразбор работы судейской бригады на матче против «Спартака».

Все билеты на игру «Краснодар» — «Спартак» были проданы. Матч-открытие домашнего сезона посетили 34 тыс. 302 зрителя. На встрече побывали около 5 тыс. болельщиков «красно-белых».

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