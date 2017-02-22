Арбитра из Краснодара пригласили на континентальный чемпионат по регби-7

Европейская ассоциация регби назначила арбитров из России на матчи этапов чемпионата Европы в дивизионах «Трофи» и «Конференция». В число приглашенных вошел краснодарский рефери Лев Слепцов.

«Я рад вновь получить вызов на международные матчи, — рассказал Лев Слепцов. — Это значит, что в европейском регби видят наш прогресс. Ровно год назад я работал на тех же этапах, но был третьим-четвертым арбитром. Сейчас меня пригласили в качестве судьи в поле и в дивизион, где класс команд выше. Пробиться в элиту европейского регби пока сложно — там судят, преимущественно, арбитры из Центральной Европы — они всегда на виду у менеджеров судейского корпуса. Теперь и мы все чаще будем попадать в их поле зрения».

Лев Слепцов получил приглашение на этап «Конференции», который пройдет с 1 по 2 июля в Болгарии, и «Трофи» (U18), игры которого проведут со 2 по 3 сентября в Венгрии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

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