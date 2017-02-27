Арена ФК «Краснодар» вошла в шорт-лист конкурса на лучший стадион года

Стадион ФК «Краснодар» в феврале вошел в десятку претендентов на звание лучшей арены 2016 года.

Победителя среди построенных или реконструированных в 2016 году стадионов выберет жюри из пяти архитекторов: Петер Бордаш (Венгрия), Пржемек Качковский (Польша), Мортен Леренье (Швеция), Роберт Мэнкин (США) и Энди Симмонс (Великобритания).

При оценке будут учитывать внешний вид конструкции, прилегающую территорию, техническую инновационность.

Решение жюри будет объявлено 6 марта, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в конкурсе принимали участие 29 спортивных сооружений из 21 страны. Россию, кроме краснодарского стадиона, представляла московская арена ЦСКА.

Новый стадион ФК «Краснодар» открыли матчем сборной России с Коста-Рикой. Его строительство было начато в 2013 году. Вместимость арены составляет около 33 тыс. зрителей.

Фоторепортаж с экскурсии по стадиону ФК «Краснодар» с Сергеем Галицким смотрите здесь.

Фоторепортаж с матча Россия — Коста-Рика, который состоялся на новой арене горожан, смотрите здесь.

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