Арену ФК «Краснодар» номинировали на конкурс «Лучший стадион года»

Арена футбольного клуба «Краснодар» в феврале стала кандидатом на звание «Лучший стадион года».

Всего в конкурсе принимают участие 29 спортивных сооружений из 21 страны мира. Россию, кроме краснодарского стадиона, представляет московская арена ЦСКА, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы конкурса.

Победителя выберут с помощью голосования. Оно пройдет в два этапа. Сначала все желающие смогут проголосовать на сайте stadiony.net. Публичное голосование продлится до 4 марта.

Затем стадионы оценит жюри, в состав которого войдут архитекторы спортивных сооружений. Планируется, что победителя объявят 7 марта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый стадион ФК «Краснодар» открыли матчем сборной России с Коста-Рикой. Его строительство было начато в 2013 году. Вместимость арены составляет около 33 тыс. зрителей.

Фоторепортаж с экскурсии по стадиону ФК «Краснодар» с Сергеем Галицким смотрите здесь.

Фоторепортаж с матча Россия — Коста-Рика, который состоялся на новой арене горожан, смотрите здесь.

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