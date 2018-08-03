Арестовали экс-директора «Новороссийской управляющей компании»

Суд заключил Агиля Аббасова под стражу, экс-директор арестован до 25 октября. Уголовное дело в отношении экс-директора было возбуждено управлением ФСБ России по Краснодарскому краю в 2016 году.

Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу приняли в ходе судебного слушания уголовного дела. Аббасова обвинили в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации. Суд счел, что подсудимый умышленно затягивает процесс и может оказать давление на свидетелей.

Дело в отношении экс-директора было возбуждено управлением ФСБ России по Краснодарскому краю в 2016 году. ООО «Новороссийская управляющая компания (НУК)», в управлении которой находятся 1 тыс. 60 многоквартирных домов, взымает с жильцов плату как за свои услуги, так и за услуги компаний, обеспечивающих дома теплом и водой.

Обвинение полагает, что в 2014 году Аббасов незаконно распорядился поступившими на счет компании средствами, которые предназначались поставщику тепла и горячей воды АО «АТЭК».

По указанию Аббасова, средства в размере 38,9 млн рублей, подлежащие зачислению на счет АТЭК, ушли на счета ООО «СтройХолдинг» и других компаний, которые, по предположению обвинения, аффилированы с топ-менеджером ООО «НУК».

Таким образом, у компании «АТЭК» возникла задолженность перед «Газпром межрегионгаз Краснодар», поставщиком газа, который с апреля по июнь 2014-го несколько раз ограничивал поставки горячей воды жителям Новороссийска. Отключения коснулись почти 25 тыс. жителей, пишет «Коммерсантъ».

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