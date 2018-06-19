Ари и Илья Жигулев провели тренировку в составе ФК «Краснодар»

«Быки» вечером 18 июня потренировались на базе «Четук».

Тренер Мурад Мусаев около 1,5 часа интенсивно работал на газоне.

В тренировке помимо игроков, которые защищали цвета клуба в минувшем сезоне, приняли участие новобранец команды полузащитник Дмитрий Стоцкий и вернувшиеся из аренды хавбек Илья Жигулев и форвард Ари.

Также с основной командой работали восемь воспитанников клубной Академии, выигравших молодежное первенство России — вратарь Матвей Сафонов, центральные защитники Сергей Бородин и Илья Мартынов, полузащитники Александр Черников, Артем Голубев, Даниил Уткин, нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев.

В чемпионате мира по футболу ФИФА задействованы четыре игрока «Краснодара» — сербский защитник Урош Спаич, шведский атакующий полузащитник Виктор Классон, а также хавбек Юрий Газинский и центрфорвард Федор Смолов, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бразилец Ари перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Краснодара» в феврале 2017 года. Летом арендное соглашение было продлено еще на один сезон. Ари заявил, что не хочет возвращаться в ФК «Краснодар».

В январе и феврале 2017 года Илья Жигулев прошел два сбора с главным составом «Краснодара», после чего с ним подписали долгосрочный контракт сроком на пять лет. Игрок дебютировал за главную команду 5 марта 2017 года в матче со «Спартаком», выйдя на замену травмированному Юрию Газинскому. В феврале 2018 года его до конца сезона арендовал «Тосно». Жигулев выиграл в составе команды из Ленинградской области Кубок России. ФК «Тосно» расформировали.

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