Ари: возвращение в ФК «Краснодар» прошло отлично, новый тренер замечательный

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» поделился впечатлениями о возвращении в команду после аренды в «Локомотиве».

«Возвращение в команду прошло отлично, новый тренер Мурад Мусаев замечательный. Я тренируюсь только 12 дней, но уже увидел очень хорошую работу, мне нравятся его занятия, упражнения с мячом. Думаю, в этом году «Краснодар» будет очень сильным», — рассказал бразилец.

При этом футболист отметил, что еще ждет предложение об аренде от «Локомотива».

«Если «Локомотив» захочет, у него есть вариант арендовать меня еще на один год. Но пока мой агент разговаривает с командой, и там нет никаких подвижек. Сейчас у меня контракт с «Краснодаром», поэтому я тренируюсь здесь», — цитирует Ари ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Ари 18 июня присоединился к сборам «быков» на базе «Четук».

Нападающий перешел в футбольный клуб «Локомотив» на правах аренды в феврале 2017 года. Летом того же года договор об аренде был продлен еще на один сезон. Бразилец заявил, что не хочет возвращаться в «Краснодар».

Сергей Галицкий в апреле представил нового наставника ФК «Краснодар» Мурада Мусаева.

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