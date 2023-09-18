Арипов провел переговоры с Мишустиным

18 этого года состоялось 4-е заседание В сентябре в Москве прошла Совместная комиссия на уровне глав правительств Республики Узбекистан и Российской Федерации.

Как отмечается, сегодня узбекско-российские отношения всестороннего стратегического партнерства и союзных отношений поднялись до полностью новый уровень.

В последние годы межгосударственное сотрудничество стало более активным, быстро растет многоплановое эффективное сотрудничество во всех сферах.

Это, несомненно, определяется руководителями наших стран. реализуется благодаря заданному стратегическому направлению.

Лидеры двух стран поставили перед правительствами конкретные задачи по дальнейшему развитию взаимного сотрудничества и последовательному обеспечению реализации достигнутых договоренностей.

За последние пять лет торговля растет. По итогам прошлого года этот показатель достиг 9,3 миллиарда долларов.

Отмечено, что проекты промышленной кооперации активно реализуются в горнодобывающей и металлургической, топливно-энергетической, сельском хозяйстве и других отраслях.

Также были обсуждены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, продолжения инвестиций и активного культурно-гуманитарного обмена.

По итогам заседания Совместной межправительственной комиссии был подписан ряд двусторонних документов. документы подписаны.