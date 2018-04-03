Армавир принял эстафету «Навстречу ЧМ-2018 по футболу в Сочи»

Мероприятие состоялось на главной площади города, где собрались делегации спортивных школ города, спортсмены и ветераны футбола.

О том, какую программу в Армавире ждет символ эстафеты, рассказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вадим Пермяков.

«Две недели флаг пробудет в Армавире. Его привезут на все значимые события города и физкультурно-спортивные мероприятия, он посетит и поселения, будет в каждом уголке, на каждой спортивной площадке. И конечно же, будет на открытии стадиона, где его смогут увидеть все болельщики этого прекрасного вида спорта», — сказал заместитель министра физической культуры и спорта Вадим Пермяков.

Принял эстафету от предыдущего района — Мостовского — защитник футбольного клуба «Армавир» Алексей Соловьев. В завершение спортивного праздника на площади прошел парад с участием спортивных школ, а также показательные выступления творческих коллективов города.

Следующим участником всекубанской акции станет Апшеронский район. Флаг отправится туда 14 апреля.

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