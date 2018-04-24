Армавирца будут судить за убийство таксиста в Пермском крае

24 апреля в 11:12

В Пермском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя города Армавира.

Установлено, что в мае 2017 года мужчина находился в городе Чернушке, где закал такси и попросил водителя отезти его в поселок Куеду. Во время поездки между обвиняемым и 37-летним таксистом произошла ссора, пассажир несколько раз ударил водителя ножом. Таксист на ходу выпрыгнул из автомобиля и позже от полученных ранений скончался на обочине.

Обвиняемый спрятал машину и вещи потерпевшего в лесу и пешком добрался до Куеды, планируя скрыться, однако в поселке его задержали полицейские.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

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