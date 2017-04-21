Армавирцы стали победителями спартакиады Специальной Олимпиады

Краснодарский край на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады в Архангельске представили воспитанники Армавирского реабилитационного центра.

В рамках соревнований прошли турниры по настольному теннису, юнифайд-настольному теннису, волейболу и юнифайд-волейболу. Участие в них приняли спортсмены из 14 регионов.

Сборная команда Краснодарского края в составе Николая Загорулько, Дмитрия Шульги, Светланы Бадер и Елены Тарвердиевой участвовала в соревнованиях по настольному теннису.

По итогам соревнований теннисисты Армавирского реабилитационного центра заняли первое место в смешанном парном разряде, два вторых места в одиночном разряде и три третьих места в одиночном, мужском парном и женском парном разрядах.

Спортсменов наградили медалями и дипломами министерства спорта Российской Федерации.

«Мероприятия юнифайд-спорта социально значимы и воспитывают у молодежи с инвалидностью стремление к совершенствованию своих физических способностей и улучшению спортивных результатов», — отметили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

Юнифайд-спорт — это программа, которая предоставляет возможность атлетам Специальной Олимпиады — детям и взрослым с интеллектуальными нарушениями и их партнерам — здоровым спортсменам вместе тренироваться и участвовать в соревнованиях в качестве одной команды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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