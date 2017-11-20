Армавирская епархия получит в дар икону Божьей Матери «Геронтисса»

Святыню привезут 24 ноября в Свято-Никольский кафедральный собор Армавира из греческого монастыря Пантократор на святой горе Афон.

В сопровождении служителей православной церкви Греции икону сначала доставят в Краснодар. В столице Кубани ее встретят представители руководства Краснодарского края, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, епископ Армавирский и Лабинский Игнатий, а также главы муниципалитетов, входящих в состав Армавирской и Лабинской епархии.

Затем икона Божьей Матери «Геронтисса» отправится в Армавир, где будет передана Армавирской епархии и помещена на хранение в кафедральный собор, сообщает пресс-служба городской администрации.

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