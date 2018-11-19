Армавирский Фонд капремонта отчитался о работе

Главное правило капремонта многоэтажек — прозрачность. Контролируют работы не только специалисты из различных организаций и ведомств, но и собственники жилья, а также общественные организации.

В одной из многоэтажек Армавира на днях закончили монтаж новой кровли, таких масштабных работ дом не видел почти полвека.

«Жители были очень заинтересованы, они очень долго ждали это время, что выделят деньги на ремонт этой крыши», — рассказал председатель дома Ибак Ибаков.

«Это как раз тот пример, как делать надо. Что есть грамотные подрядные организации. Есть активные собственники, которые контролируют и добиваются, чтобы все было сделано качественно. И технадзор от заказчика осуществляет контрольные мероприятия, не допускает срыва сроков», — отметил руководитель направления «Жилье и городская среда» регионального отделения Общероссийского народного фронта Дмитрий Ковтуненко.

Собственник жилья, видя, что ремонт в доме идет с нарушениями, имеет право оставить жалобу. Каждый такой пример строго проверяется и, если он подтверждается, подрядчик должен исправить все недочеты.

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