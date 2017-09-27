Армавирский театр откроет 109-й сезон премьерой спектакля «Чайка»

Пьесу в двух действиях по рассказу Антона Чехова покажут 7 октября.

Режиссером «Чайки» стал Юрий Ковалев. В постановке занято 13 артистов.

«Постановочная группа участвовала в богатой и подробной работе. Весь театральный коллектив был занят в создании спектакля, который уже одним своим названием в афише поднимает театр на ступень выше. Потому что это – «Чайка». Потому что это – Чехов!» — сообщает пресс-служба Армавирского театра драмы и комедии.

Показы также пройдут 8, 14, 20, 21 и 28 октября.

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