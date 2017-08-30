Армавирский вагон-термос представили на выставке «ЭКСПО 1520» в Москве

Международный железнодорожный салон техники и технологий начал работу 30 августа.

Выставка будет работать до 2 сентября. На выставочной площади 8 тыс. кв. м расположено пять крытых павильонов и 150 новейших натурных образцов подвижного состава и элементов инфраструктуры, сообщает ТАСС.

Вагоны-термосы, один из которых представят на салоне, раньше выпускали только в Германии. Сегодня в России Армавирский машиностроительный завод — единственный, кто начал делать такую технику. Вагоны будут перевозить рыбные, мясные изделия, а также овощи и фрукты. Температура будет поддерживаться за счет теплоизоляции грузового помещения.

На предприятии завершилась сертификация и постановка на производство изотермического вагона объемом 120 куб. м. Уже изготовлено два опытных образца вагона-термоса, один из них отправился на «ЭКСПО 1520». Второй вагон до конца августа будет направлен на испытания на полигоны АО «ВНИИЖТ». Они продлятся, ориентировочно, до октября. Постановка на производство нового вагона, по словам руководства предприятия, ожидается до конца года.

«Нам бы очень хотелось, чтобы такие вагоны стали востребованы, завод был обеспечен заказами», — подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вагон-термос из Армавира победил в конкурсе инновационных разработок. Ранее технику высоко оценил глава региона Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в муниципалитет.

«Еще вчера вагоны такого высокого качества были только импортного производства. А сегодня такой вагон производится в России, здесь, у нас в Армавире. Уверен, вагоны Армавирского машиностроительного завода будут востребованы на рынке, и все перевозки будут осуществляться в ваших вагонах, а это рабочие места и налоги в бюджет», — заявил губернатор.

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