Армейская авиация юга России пополнилась учебно-боевыми вертолетами Ми-28УБ

Армейская авиация Южного военного округа (ЮВО) в ноябре получила три вертолета Ми-28УБ «Ночной охотник».

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«Сегодня, в рамках выполнения гособоронзаказа в 4-ю армию ВВС и ПВО поступили три новейших учебно-боевых вертолета Ми-28УБ», — рассказал руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Астафьев отметил, что в нынешнем году в ЮВО поступило более 20 единиц авиационной техники, в том числе вертолеты армейской, самолеты оперативно-тактической и штурмовой авиации.

Главная особенность спарки Ми-28УБ — двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет, как из кабины командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого предоставлена возможность обучения летчиков, которым необходима практика налета на «Ночных охотниках». В боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа, сообщает ТАСС.

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