Армения обнародовала условия мирного соглашения с Азербайджаном

Стороны мирного договора между Арменией и Азербайджаном будут иметь силу, если признают территориальную целостность друг друга. Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана и использует в качестве основы карты СССР. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Если две страны признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий сегодня и никогда, Армения и Мирный договор между Азербайджаном станут действительный. Сейчас я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан признает всю территорию Армянской ССР Республикой Армения”, – сказал Никол Пашинян, представляя доклад правительства страны за 2022 г. в парламенте.

По словам Никола Пашиняна, стороны договорились об этом в Праге 6 октября 2022 г. и в Сочи 31 октября 2022 г., и договоренности по этому поводу были зафиксированы в соответствующих публичных заявлениях .

«Тем не менее, и Ереван, и Баку также делают официальные заявления, обвиняя другую сторону в невыполнении договоренностей. Должен также сказать, что утверждения о том, что Армения не полностью признала или отвергла территориальную целостность Азербайджана в ходе переговоров по мирному договору, не соответствуют действительности, и мы можем это доказать. Мы сами предложили внести в мирный договор карты Армении и Азербайджанской ССР, подготовленные и одобренные СССР, как основу для признания территориальной целостности двух стран», — сказал Никол Пашинян.