Армения прислушалась к опасениям РФ

Армения прислушалась к опасениям Российской Федерации и способна обеспечить, чтобы реализация процесса, связанного с Римским статутом, не нанесла ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией – вице-спикер Национального Собрания РА.

«Сегодня мы подписали соглашение с другой страной. Согласно Римскому статуту, наши двусторонние отношения не будут затронуты. Такое соглашение может быть достигнуто и с Россией. Но это только один из вариантов. есть и другие варианты. Ясно одно: мы слышали опасения, высказанные Российской Федерацией”, – сказал он. Аршакян сказал об обязательстве выполнять решения Международного уголовного суда.