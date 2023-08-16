Армия-2023: Какое вооружение предоставил Китай?

Китай представил на международном форуме «Армия-2023» беспилотные летательные аппараты, управляемые ракеты и зенитно-ракетные комплексы.

В частности, на китайском стенде были представлены многоцелевой военный беспилотник SH-4, зенитно-ракетный комплекс HQ-22E, ЗРК FK-2000, управляемые ракеты и десантные катера. . Но особой гордостью китайских военных является корабль медицинской помощи. На борту можно проводить сложные медицинские операции.

На китайском стенде были представлены беспилотные летательные аппараты, управляемые ракеты и зенитно-ракетные комплексы и комплексы вооружения, система ПВО, одежда и средства защиты для военнослужащих.

“Армия-2023” Международный военно-технический форум проходит 14-20 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

В выставке и деловой программе примут участие около 1500 ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. В форуме принимают участие 85 иностранных компаний и организаций из семи стран.