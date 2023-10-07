Армия обороны Израиля объявила «состояние боевой готовности».

Израильская армия объявила «состояние боевой готовности» из-за ракетных обстрелов. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня утром в Тель-Авиве дважды прозвучали сирены предупреждения о ракетном нападении. В городе действует израильская система ПВО.

Отмечено, что ранее из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. Врачи подтвердили, что пожилая женщина была убита ракетой на юге Израиля.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится: «Силы обороны Израиля объявляют о состоянии боевой готовности». В нем говорится, что мирные жители на юге Израиля и центральные районы должны оставаться рядом с укрытием, а в районе, прилегающем к сектору Газа, они должны оставаться внутри убежища. В настоящее время начальник штаба оценивает ситуацию и утверждает планы продолжения операции Армии обороны Израиля.