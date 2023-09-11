Армянский депутат: Лавров хочет уничтожить Армению

Русский Министр иностранных дел Сергей Лавров хочет уничтожить Армению. Об этом 11 сентября на брифинге в парламенте сообщил депутат правящей парламентской фракции “Гражданское соглашение” Армении Гагик Мелконян.

“Лавров хочет уничтожить нашу страну. Что вы нашли полезного для армян в его программе? “Россия всегда думала за нас, принимала решения, говорила нам, куда идти и с кем дружить”, – отметил депутат и подчеркнул, что ему следует искать друзей: “Мы всегда надеялись на Россию. Он поставил нам условие: РФ или Турция. Мы выбрали Россию. Но есть и другие страны, которые будут друзьями: Индия, страны Европы, США, Иран».

Депутат заявил, что апеллировать к России и ОДКБ бесполезно.