Арт-группировка ЗИП вошла в рейтинг самых влиятельных художников РФ

Краснодарская арт-группировка ЗИП в декабре вошла в рейтинг самых влиятельных художников в российском искусстве за 2016 год.

Рейтинг составил сайт «Артгид». Номинантов оценивало жюри, в состав которого вошли журналисты, культуртрегеры и художники.

«В этом году мы попытались отойти от москвацентризма и пригласили в жюри кураторов и культуртрегеров, которые работают в регионах, охватив тем самым географию современного искусства от Владивостока до Ростова-на-Дону и от Санкт-Петербурга до Красноярска», — пояснили организаторы проекта.

Члены жюри должны были во время голосования поставить напротив фамилии номинанта баллы от одного до десяти в зависимости от степени влияния номинанта на художественный процесс. Как голосовать за самого себя — каждый член жюри решал на свое усмотрение. Далее баллы каждого кандидата суммировались. Первые 50 персон (среди арт-деятелей) или 20 (среди художников), получившие наибольшее количество баллов, попали в финальный список.

Арт-группировка ЗИП, в состав которой входят Эльдар Ганеев, Евгений Римкевич, Василий и Степан Субботин, заняла шестое место. В этом году художники участвовали в фестивале «Новый Город: Древний» в Нижнем Новгороде, курировали I Сибирскую лабораторию молодого искусства «Открытие сообщества» в Красноярске и успели сделать две выставки в Краснодаре — «Инструменты» в галере Red Gift и «Школа 1,5 × 1,5» в Институте современного искусства. А также представляли свои работы на фестивале «Партизанинг в Бишкеке: уличное искусство как инструмент изменения горда» в Кыргызстане, в московской XL Галерее показала проект «Черный рынок», сообщается на сайте «Артгид».

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