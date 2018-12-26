Сначала его отремонтируют. Работы начнутся 26 декабря.

После этого арт-объект установят на транспортном кольце на пересечении улиц Калинина и Лукьяненко.

«Как показала практика, конструкция не может выдерживать нагрузки, которым она подвергается, находясь на главной пешеходной улице города», — пояснил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Планируется, что ремонт арт-объекта продлится месяц. В мэрии рассчитывают, что в новом месте он станет украшением перекрестка, а также минимизируются шансы на его повреждение, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», арт-объект «Я люблю Краснодар» установили возле кинотеатра «Аврора» в сентябре. Буквы и сердце выполнены с использованием элементов фирменного стиля региона. Размеры конструкции — 13 на 1,6 м.

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