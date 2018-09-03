Артема Дзюбу назначили капитаном сборной России на ближайшие матчи

Нападающий «Зенита» заменит на этой должности отсутствующего в составе Игоря Акинфеева.

Об этом заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Основным вратарем национальной команды будет зенитовец Андрей Лунев. Подготовка сборной России к ближайшим матчам началась 3 сентября, потом команда отправится в Турцию, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч Лиги Наций УЕФА с Турцией пройдет 7 сентября в Трабзоне, контрольная встреча со сборной Чехии — 10 сентября в Ростове-на-Дону. В сборную России вызвали двух полузащитников ФК «Краснодар» — Юрия Газинского и Дмитрия Стоцкого.

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