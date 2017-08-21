Артист Аслан Тлебзу передал подопечной «Края Добра» запас спецпитания

С первых дней после рождения Дианы Савв врачи боролись за ее жизнь. У нее начался некроз кишечника, пришлось удалить его часть.

Спецпитание для Дианы купили на средства, которые собрали во время благотворительного концерта, выступал заслуженный артист Адыгеи Аслан Тлебзу. Этого запаса девочке хватит на полгода.

Диана ни секунды не сидит на месте и радуется всему вокруг. Внешне совсем не заметно, что она больна и ровно половину суток проводит под капельницей. Каких усилий требует специальный уход за девочкой, хорошо знают артист Аслан Тлебзу и сотрудники фонда «Край Добра». Яблоки, которые принесли с собой гости, — то немногое, что девочка может есть. Остальная пища просто не усваивается. Потому целая комната в доме сейчас заставлена коробками со специальным питанием.

Все это куплено на деньги, которые собрали во время благотворительного концерта Аслан Тлебзу, фонд «Край Добра» и сотни неравнодушных людей. По капле каждую ночь раствор жизни вливают в вены девочки через катетер. Месяц специального питания обходится в 120 тыс. рублей. Еще 100 тыс. — на расходные материалы. Когда семья впервые осознала, какие деньги понадобятся, чтобы Диана жила, едва не опустились руки.

«Это не 10 рублей, это очень много. Зарабатывать такую сумму ежемесячно просто нереально. Пришлось обращаться в фонд», — сказала мама Дианы Сусанна Савв.

Десять месяцев после операции на кишечнике Диана провела в больнице, прикованная к капельнице. Чтобы девочка могла жить дома, фонд «Край Добра» приобрел специальный аппарат, и уже третий год помогает приобретать внутривенное питание.

«»Край Добра» приходит на помощь детям как адресно, один раз купив препараты, оплатив операцию, так и берется за самых сложных детей. Это дети, которым нужно помогать каждый день, каждый месяц, и не один год. Это Диана, также у нас есть еще несколько таких детей. Это действительно тяжелобольные дети. Без нашей помощи они жить не могут», — пояснила руководитель благотворительного фонда «Край Добра» Яна Сторожук.

Диана помогала маме готовить торт для гостей, а теперь учит Аслана Тлебзу лепить игрушечные десерты из пластилина. Тем временем, никаких настоящих сладостей ребенок не может себе позволить. Но врачи говорят, что есть надежда. Организм растет и крепнет. Со временем появится шанс провести операцию, которая поможет Диане питаться самостоятельно. Главное — дождаться. И здесь не обойтись без помощи.

«Я убежден в том, что каждый человек должен помогать другому, оказывать поддержку, тем более, если речь идет о детях», — подчеркнул заслуженный артист Адыгеи Аслан Тлебзу.

Помочь тяжелобольным детям может каждый. Для этого достаточно отправить СМС со словом СЧАСТЬЕ на номер 7715, указав через пробел сумму. Пожертвования также можно сделать на сайте фонда «Край Добра».

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