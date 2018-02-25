Артист цирка Мстислава Запашного сорвался с высоты

Воздушный акробат Антон Мартынов пострадал во время гастролей цирка в Элисте, которые завершатся 25 февраля.

Он находится в реанимации. В больницу приехали жена и брат гимнаста.

«Ночью приехал нейрохирург из Астрахани, после чего врачи провели консилиум, пока приняли решение ждать. Администрация цирка во главе с Мстиславом Запашным держит всю ситуацию на контроле», — сообщили организаторы гастролей.

Артиста, возможно, отправят для дальнейшего лечения в Германию, сообщает «Российская газета».

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