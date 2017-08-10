Артистки из Елизаветинской выиграли конкурс «Кубань — песня моя»

Слова к песне, ставшей лучшей, написала Юлия Шарко, а музыку — Анна Васильева.

«Край Краснодарский любви полон, ласки» — первая строчка композиции, которую сочинили артисты из станицы Елизаветинской. Именно с этой песней певица Юлия Шарко и ее педагог Анна Васильева победили в региональном творческом конкурсе, посвященном 80-летию края. В музыкальной битве участвовали больше 180 человек. Лучших выбирали профессиональные композиторы и вокалисты. Особое внимание они обращали на стихи.

Композиция «Краснодарский край» родилась всего за два дня. Сейчас авторы разучивают песню вместе со своим коллективом и мечтают выступить с ней на большом концерте в честь 80-летия края. Он состоится в кубанской столице уже в сентябре.

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