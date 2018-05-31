Артисты Cirque du Soleil привезут в Сочи новую программу

Гастроли канадского цирка с новой программой OVO в городе начнутся 10 июля. Она расскажет о мире насекомых и растений.

Выступление сочетает множество сложных трюков и графических эффектов. Поэтому монтаж конструкций для подготовки к шоу займет 15 часов. Сначала собирают акробатическую решетку, потом обустраивают сцену под ней. Самое масштабное сооружение называется стена.

Эта конструкция является гигантским проекционным экраном. На нем выступают исполнители финального группового номера. Артисты бегают, прыгают и перемещаются по вертикальной поверхности без поддержки и опоры.

Выступления Cirque du Soleil в Сочи будут проходить во дворце спорта «Большой» до 29 июля.

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