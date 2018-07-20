Артисты Cirque du Soleil прогулялись по курорту «Роза Хутор»

На прогулку вышли исполнители шоу OVO. Сейчас они находятся на гастролях в Сочи.

Яркая процессия оказалась в центре внимания. Прохожих поразили наряды бабочек с тонкими крыльями и самая большая обувь, созданная в мастерских Монреаля. В ботинках длиной 62 см гулял по курорту «Роза Хутор» главный герой шоу. Артисты демонстрировали акробатические и музыкальные номера.

На этом выходы в свет в Сочи для артистов не заканчиваются. На следующей неделе исполнители шоу отправятся гулять по набережной Олимпийского парка.

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