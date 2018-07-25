Артисты Cirque du Soleil провели в Сочи мини-карнавал

Канадский цирк приехал на курорт, чтобы выступить со всемирно известным шоу OVО.

Гости Олимпийского парка смогли посмотреть на актеров в костюмах насекомых и сфотографироваться со сверчками, божьими коровками и другими героями шоу. Персонажи уже познакомились с жителями Красной Поляны и теперь перебрались на набережную курорта.

«Такие уличные прогулки мы совершаем нечасто из-за очень плотного графика выступлений. Солнце светит очень ярко, и артистам в костюмах и гриме очень жарко, но мы получаем огромное удовольствие от общения с нашей публикой», — сказал пресс-секретарь шоу OVO Николя Шабо.

Сочи — финальная точка в российском гастрольном графике цирка. Выступления продлятся до 29 июля. Ранее артисты уже побывали в пяти городах России. Из Краснодарского края они отправятся в Великобританию, Португалию, Бразилию и Францию.

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