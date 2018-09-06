Артисты краснодарского «Одного театр» прочитают для зрителей пьесы

«Лаборатория-читка» стартует 7 сентября. В течение трех дней на сцене будут читать по одной современной российской пьесе.

На сцене 7 сентября прозвучит пьеса Ивана Вырыпаева «Иллюзии», которая рассказывает о любовном четырехугольнике из двух супружеских пар, 8 сентября — «Сережа очень тупой!» — авангардная пьеса Дмитрия Данилова о курьерах апокалипсиса и их противостоянии с трио «креативного планктона»: программистом, дизайнером и журналистом; 9 сентября зрители услышат пьесу Валерия Шергина «Концлагеристы».

В конце сеанса зрители смогут обсудить пьесы с актерами и режиссерами.

Начало мероприятий — в 19:30.

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