Артисты Краснодарской филармонии выступят в Кремлевском дворце

Концерт пройдет 18 октября. Его посвятят 80-летию Краснодарского края.

В нем примут участие более 300 артистов Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко. Это ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», концертный русский народный оркестр «Виртуозы Кубани», коллективы «Ивушка», «Скрыня», «Гильце», квартет «Адажио», хор Краснодарского края.

Артисты представят многонациональную культуру Кубани и Северного Кавказа. Зрители услышат песни народного артиста СССР Григория Пономаренко. Постановкой всех хореографических номеров занимается руководитель ансамбля «Кубанская казачья вольница» Николай Кубарь.

Концерт в московском Кремле филармония проведет в восьмой раз, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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