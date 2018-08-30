Археологи: в найденном на Тамани склепе погребена элита античной Фанагории

Гробницу нашли при раскопках в окрестностях поселка Приморского.

Руководитель Фанагорийской экспедиции Владимир Кузнецов рассказал, что на берегу моря находилось знаменитое святилище Афродиты Апатуры Небесной, покровительницы Фанагории. Его упоминает в своих трудах древнегреческий историк и географ Страбон. Ученые пока не нашли храм. Он может находиться в окрестностях поселка Приморского. Однако обнаружены несколько косвенных доказательств.

«На некотором удалении от Фанагории исследователям некрополя удалось найти и исследовать усыпальницу представителей элиты города, возможно, его жреческого сословия», — отметил Кузнецов.

В склепе захоронены около десяти человек. Археологи предположили, что это члены одной богатой семьи. Кузнецов добавил, что находка престижной гробницы косвенно подтверждает гипотезу о расположении здесь всемирно известного святилища Афродиты.

Склеп был предназначен для установки четырех саркофагов в два яруса. Верхние саркофаги ставились на широкие деревянные полки, крепившиеся к стенам усыпальницы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», гробница относится к III веку до н.э. Она была разграблена еще в древности. Позже часть конструкции была разобрана при добыче строительного камня.

О времени сооружения склепа можно судить по найденным при его изучении вещам — они датируются не ранее II века до н.э. Самая древняя на сегодня находка — монета 300-290 годов до н.э. Археологи предполагают, что усыпальница появилась в III веке до н.э.

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