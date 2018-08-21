Архитектор из Краснодара выиграла конкурс Минстроя РФ и КБ «Стрелка»

Наталья Машталир по итогам отбора онлайн-программы вошла в 100 архитекторов России, которые пройдут бесплатное обучение.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Архитектор пройдет образовательную программу для специалистов в области архитектуры и градостроительства «Архитекторы.рф». Программу запустил Единый институт развития в жилищной сфере Дом.рф. Образовательный курс разработал институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и проводится при поддержке Минстроя РФ.

На конкурс было подано более 2 тыс. заявок со всей России, в финал прошли 100 человек, в том числе трое — из Краснодара.

Финалисты с сентября по декабрь пройдут очное обучение по четырем модулям. В программу входят занятия в Москве и исследовательские поездки по России и Европе с посещением таких городов как Барселона, Роттердам, Берлин.

«Программа предназначена для того, чтобы архитекторы получали качественное современное архитектурное образование. Но курс рассчитан не только на архитекторов, но и на муниципальных служащих, социологов, урбанистов, градостроителей. Это очень объемный и масштабный курс, направленный на «прокачку» разных компетенций», — цитирует Машталир РБК-Краснодар.

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