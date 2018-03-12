Архитекторы представили проект Краснодара будущего

Концепцию представили в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого Минстроем России.

Проекты реконструкции зеленых зон и улиц в Краснодаре разработала архитектурно-планировочная мастерская АТЭК совместно с Lava Group.

В перечень вошки парк «Кубань», улицы Переходная, Суворова, имени Вишняковой, набережная Нижнего Покровского озера, улица Дмитриевская Дамба и набережная Верхнего Покровского озера. Все проекты уже находятся в стадии доработки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре создадут лесопарковый пояс. Его площадь составит 44 га.

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