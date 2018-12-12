Архитектурному облику Краснодара выберут цветовую гамму

Об этом 12 декабря сообщил глава города Евгений Первышов.

«Уже есть решение, например, в части кровель — есть определенная цветовая гамма, в рамках которой должны выполняться цветовые решения. Такие же требования к рекламе, ее размещению, согласованию — и опять же цветовые решения», — рассказал мэр.

Сейчас разрабатывают технологические карты, которые в ближайшее время внедрят и предоставят строительным компаниям. В дальнейшем будут определять места для размещения кондиционеров на фасадах зданий — чтобы строительные компании предусматривали для будущих объектов короба.

«У нас новый главный архитектор. Идеи есть, но другое дело, что они не всегда стыкуются с законодательством. Мы над этими вопросами работаем», — цитирует Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главным архитектором Краснодара стала Наталья Машталир.

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