Асад отказался встречаться с Эрдоганом

Турция, четыре- Кстати, встреча министров иностранных дел Сирии, Ирана и России, которая должна была состояться в Москве, была отменена из-за условий, выдвинутых главой сирийского режимаБашаром Асадом для встречи с Президентом Эрдоган потерпел неудачу.

Однако официального подтверждения истинной причины нет. Тем не менее, ранее глава сирийского режима поставил условие Турции вывести свои войска из Сирии. Невыполнение этого условия поставит под вопрос будущее отношений Анкары и Дамаска.

В интервью агентству РИА Новости в ходе визита в Москву Башар Асад подчеркнул необходимость встретиться с президентом Турции в сложившейся ситуации.он сказал, что не видит. По его словам, Анкара находится в статусе «оккупанта» на сирийских территориях, и для нормализации отношений она должна сначала вывести свои войска из Сирии. Асад заявил, что сможет встретиться с Эрдоганом только после выполнения этого условия.

Официальная Анкара отказалась комментировать заявления сирийского лидера.

Напомним, 15 марта. -16< Условия нормализации отношений между Сирией и Турцией планировалось обсудить на встрече, запланированной в Москве.