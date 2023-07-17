Асад хочет, чтобы Турция ушла с севера Сирии – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности личной встречи с сирийским лидером Башаром Асадом.

“Мы не закрыты о встрече с Асадом, это может быть Для нас важен их подход к нам в этом вопросе», — цитирует Анадолу слова президента Турции.

Эрдоган, несмотря на требование Дамаска покинуть регион, Турция выступает против терроризма на севере Сирии. он продолжит борьбу. «…Асад хочет, чтобы Турция ушла из северной Сирии. Этого не может быть. Мы там воюем», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед отъездом в турне по странам Персидского залива.