Асад хочет попросить помощи у Путина

Президент Сирии Башар Асад прибудет в Москву с официальным визитом в середине марта. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник и источник, близкий к Кремлю. По данным издания, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на соответствующий запрос издания.

По мнению экспертов, в повестку дня будут включены гуманитарные вопросы и урегулирование отношений. Кроме того, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов допустил, что Асад попытается получить помощь от Москвы для преодоления серьезного топливного кризиса в Сирии, чтобы преодолеть последствия землетрясения.

На переговорах Асада и Путина основное внимание будет уделено оказанию гуманитарной помощи Дамаску, говорит старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Николай Сурков. По его словам, лидеры двух стран могут обсудить вопросы взаимной торговли и инвестиций в сирийскую экономику. Еще один вопрос для обсуждения — нормализация отношений между Сирией и Турцией при посредничестве Москвы