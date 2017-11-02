АСК готовит спецпредложения для посетителей выставки недвижимости в Краснодаре

Приобрести по выгодной цене квартиру от одного из крупнейших застройщиков Краснодарского края — компании «АльфаСтройКомплекс» (АСК) — смогут посетители выставки недвижимости и ремонта, которая пройдет в столице Кубани с 10 по 12 ноября.

Мероприятие состоится на территории выставочного центра «Экспоград-Юг». Компания АСК представит свой стенд, где все желающие смогут получить консультации по вопросам приобретения жилья в готовых и строящихся домах, ознакомиться с планировками квартир и ценами, а также сразу подобрать подходящий вариант, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

«Участие в подобных мероприятиях для нас важно, это прямое общение с потенциальными покупателями. Поэтому для посетителей мы готовим специальную акцию, очень интересные горячие предложения на квартиры», — рассказала генеральный директор компании «АльфаСтройКомплекс» Инна Шестаченко.

Она добавила, что в рамках выставки состоится презентация шести жилых комплексов, возводимых АСК. Ключевыми будут такие проекты, как ЖК бизнес-класса «Аквамарин», расположенный в деловом районе Краснодара на улице Уральской, жилой комплекс в экологически чистом районе города, поселке Новознаменском, «Спортивный парк» и ЖК «Премьера», который строят в микрорайоне Гидростроителей, на территории с развитой инфраструктурой.

Кроме того, компания планирует представить на выставке свой новый проект — жилой комплекс «Маршал»: 24-этажный дом возведут в непосредственной близости от делового и исторического центра Краснодара — на улице Гаражной в Фестивальном микрорайоне. На территории комплекса запланированы открытая и подземная парковки, большая детская игровая площадка, благоустроенные зоны отдыха.

Выставка недвижимости и ремонта будет проходить по адресу: Краснодар, улица Конгрессная, 1 (район ТРЦ «Красная Площадь»). Ответить на все вопросы потенциальных покупателей консультанты АСК будут готовы с 10:00 до 18:00.

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