Астемир Соблиров покинул ФК «Урожай»

Руководство клуба и защитник достигли соглашения о прекращении трудовых отношений.

Астемир Соблиров выступал за краснодарску команду с 30 августа 2018 года. Ранее 28-летний защитник играл за клубы «Армавир», «Спартак-Нальчик», «Ангушт», сообщает пресс-служба «Урожая».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», команда занимает второе место в зоне «Юг» второго дивизиона, отстает от «Чайки» на три очка. На сборах в Сочи «желто-зеленые» будут находиться до 30 января.

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