Астроном из МГУ спрогнозировал столкновение Земли с планетой Нибиру через 12 тыс. лет

Историк Гелий Клейменов из МГУ предположил, что столкновение космического объекта Нибиру с Землей произойдет по космическим масштабам «в самом скором будущем».

Впрочем, по мнению ученого, планете Нибиру не хватает объемов, чтобы ее разглядеть на небе невооруженным взглядом.

«Если планета Нибиру, согласно предположениям, в три-пять раз больше Земли, то ее бы давно разглядели, давно бы ее увидели. А пока астрономы ничего не видят, так что ничего не будет завтра, спокойно живите», — заявил эксперт.

Историк считает, что столкновение Нибиру с Землей возможно. Однако такое событие может случиться еще не скоро.

«В моих предсказаниях это произойдет через 12 тыс. лет», — отметил Гелий Клейменов.

Австралийский астроном ранее разместил в соцсетях снимок со светящимся шаром, который приближается к Земле из космоса. Наблюдатель уверен, что диаметр загадочного объекта составляет 260 тыс. км. Вероятно, это и есть Нибиру. СМИ писали о том, что столкновение небесного тела с Землей ожидается 16 августа, сообщает телеканал «360».

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