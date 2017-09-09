Астрономы: в небе над Кубанью жители могли видеть болид

Специалисты объяснили, какое явление видели жители Краснодарского края 8 сентября.

«Около 21:40 над Кубанью пролетел яркий быстрый болид, предварительно в северо-западном направлении. Он был виден из Краснодара, Сочи, Новороссийска, Керчи и Ростовской области. Полет болида продолжался около десяти секунд», — сообщает в группе AstroAlert «Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователь Сергей Таранцов смог сфотографировать этот объект около села Русское Ростоской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее жители Краснодарского края сообщили о падении метеорита.

Вернуться на ленту

Источник