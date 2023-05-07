Атака беспилотников на Кремль показывает уязвимость России к таким атакам

Атака беспилотников на Кремль выявила уязвимость России к таким атакам и повышенное восприятие угрозы, – британская разведка

Министерство обороны Великобритании отметило, что после удара по Кремлю руководство России не приняло угрозу. принятые меры по недопущению повышения нашли отражение в мероприятиях, которые должны были состояться 9 мая. В частности, уменьшились масштабы их проведения, введены новые запреты, отменен последний прием Путина в 2019 г. Британская разведка считает, что это повлияло на дальнейшие расчеты российского руководства.